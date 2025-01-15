'अगर आज दिव्या भारती होतीं तो कोई एक्ट्रेस...', आयशा जुल्का ने कही ये बात
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 14, 2025
एक्ट्रेस दिव्या भारती का सिर्फ 19 साल में निधन हो गया था. लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में काफी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था.
दिव्या भारती ने 90 के दशक में जो स्टारडम पाया था उसके लिए स्टार्स तरसते हैं. लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.
दिव्या भारती के जमाने की एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने उनको लेकर इंटरव्यू में कई बातें बताई हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.
आयशा जुल्का ने कहा, 'अगर आज दिव्या होतीं तो हम में से कोई एक्ट्रेस टिक नहीं पाती. इतना पावर हाउथ थीं वो और इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस थीं वो.'
'ये जो नूर और तेज मेरे में देख रहे हैं, अगर आपने दिव्या भारती को देख लिया होता तो ये भूल जाते. इतना खूबसूरत चेहरा और आखों में इतनी चमक थी.'
आयशा जुल्का ने आगे कहा, 'मैं कहना चाहूंगी कि इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो इतना खुलकर जिंदगी जीती थीं जैसे उन्हें पता था कि आगे क्या होना था. अगर वो आज होती तो मेरी सबसे अच्छे दोस्त होती.'
आयशा जुल्का और दिव्या भारती ने एक साथ साल 1993 में आई फिल्म 'रंग' में काम किया था. इस फिल्म में आयशा जुल्का ने दिव्या भारती की बहन का रोल किया था.
