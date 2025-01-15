छोटी सी उम्र में इन एक्ट्रेसेस ने लगाया था मौत को गले, सुनकर फैंस को लगा था झटका
| Jan 15, 2025
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया है.
वहीं कई एक्ट्रेसेस ने मुश्किलों से बिना लड़े ही खुद को मौत के हवाले कर दिया है.
साउथ की एक्ट्रेस सिल्क स्मिता ने 35 साल की कम उम्र में जहर खाकर मौत को गले लगा लिया था.
दिव्या भारती ने महज 19 साल की उम्र में सुसाइड कर ली थी. उनके जाने का दुख आज भी उनके फैंस को होता है.
एक्ट्रेस और मॉडल नफिसा जोसेफ ने फंदे से लटक कर सुसाइड कर ली थी.
एक्ट्रेस जिया खान की मौत ने सबको चौंका दिया था. उन्होंने 25 साल की कम उम्र में ही सुसाइड का कदम उठा लिया था
सीरियल 'बालिका वधू' फेम प्रत्युषा बनर्जी भी अपने मुंबई के घर में पंखे से लटकी हुई मिली थीं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 70 के दशक की दीवा परवीन बॉबी ने दिल टूट जाने के बाद सुसाइड कर ली थी.
हालांकि परवीन बॉबी की मौत की गुथी अभी तक सुलझी नहीं है.
