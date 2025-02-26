दिव्या भारती के सबसे खूबसूरत फोटोज, नेचुरल ब्यूटी देख कहेंगे ‘अप्सरा’
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक दिव्या भारती बहुत कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था.
दिव्या के देहांत के बाद उनकी कई फिल्में अधूरी ही रह गईं, जिन्हें बाद में दूसरी एक्ट्रेसेस ने पूरा किया था.
दिव्या भारती की आखिरी मूवी क्षत्रिय थी. साल 1993 में दिव्या की अचानक अपने अपार्टमेंट के पांचवीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिरकर मौत हो गई.
इस फोटो में दिव्या ने ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट की शर्ट पहन रखी है. जिसमे वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.
रेड कलर की साड़ी में बिंदी के साथ एक्ट्रेस एकदम अप्सरा जैसी लग रहीं हैं.
व्हाइट ड्रेस के साथ पर्ल ईयररिंग्स में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं. इनका लुक लोगों को बहुत पसंद आया था.
ब्लू कलर की वेलवेट ड्रेस संग ब्लू ईयररिेंग में उनका लुक कमाल लग रहा है. दिव्या ने बालों में रबर बैंड भी ब्लू कलर का लगाया है.
दिव्या तेलुगू फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा की थी.
दिव्या भारती की मृत्यु अपने फ्लैट के बालकनी से गिरने की वजह से हुई थी.
