कम लंबाई के कारण इस एक्ट्रेस को करना पड़ा था Rejection का सामना, जीत चुकी हैं National Award
Bollywood Staff
| Jan 03, 2025
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से फैंस को चौंक दिया है.
लेकिन इस एक्ट्रेस को लंबाई कम होने की वजह से लीड एक्ट्रेस की जगह सिर्फ सपोर्टिंग रोल ही मिला करते थे.
हम आज अपनी इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की बात कर रहे हैं.
दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'इश्क में जीना इश्क में मारना' से की थी.
दिव्या दत्ता कई बॉलीवुड फिल्म, वेब सीरीज और टीवी शोज में काम कर चुकी हैं.
दिव्या दत्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि डायरेक्टर्स उनकी लंबाई कम होने की वजह से उन्हें लीड रोल नहीं देते हैं.
लेकिन फिर भी दिव्या दत्ता ने अपने टैलेंट और दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है.
दिव्या दत्ता ने फिल्म 'इरादा' में अपनी धांसू परफॉर्मेंस से फैंस को चौंका दिया था.
दिव्या दत्ता को इस फिल्म के लिए 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था.
