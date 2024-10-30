इन सितारों के लिए बेहद खास है इस बार की दिवाली

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे ऐसे हैं जिनके लिए इस साल की दिवाली खास होने वाली है.

Source: Instagram

दीपिका रणबीर माता पिता बनने के बाद अपनी पहली दिवाली बेटी के साथ मनाएंगे.

Source: Instagram

रिचा चड्ढा और अली फजल भी माता पिता बनने के बाद पहली दिवाली मना रहे हैं.

Source: Instagram

पिता बनने वाले वरुण धवन के लिए भी ये दिवाली खास होगी.

Source: Instagram

रकुल प्रीत शादी के बाद पहली दिवाली सेलीब्रेट करने वाली हैं.

Source: Instagram

पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Source: Instagram

सुरभि ज्योति ने हाल ही में सात फेरे लिए हैं.

Source: Instagram

सुरभि चांदना भी शादी के बाद पहली दिवाली ससुराल में मनाएंगी.

Source: Instagram

