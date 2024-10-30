इन सितारों के लिए बेहद खास है इस बार की दिवाली
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 30, 2024
बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे ऐसे हैं जिनके लिए इस साल की दिवाली खास होने वाली है.

Instagram
दीपिका रणबीर माता पिता बनने के बाद अपनी पहली दिवाली बेटी के साथ मनाएंगे.

Instagram
रिचा चड्ढा और अली फजल भी माता पिता बनने के बाद पहली दिवाली मना रहे हैं.

Instagram
पिता बनने वाले वरुण धवन के लिए भी ये दिवाली खास होगी.

Instagram
रकुल प्रीत शादी के बाद पहली दिवाली सेलीब्रेट करने वाली हैं.

Instagram
पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Instagram
सुरभि ज्योति ने हाल ही में सात फेरे लिए हैं.

Instagram
सुरभि चांदना भी शादी के बाद पहली दिवाली ससुराल में मनाएंगी.

Instagram
