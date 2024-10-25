Diwali 2024: पटाखों के नाम से चिढ़ते हैं ये सितारे, करते हैं फैंस का दिमाग खराब
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को दिवाली पर पटाखे जलाना पसंद नहीं है.
एक्टर आमिर खान भी कई लोगों को दिवाली पर पटाखों से दूर रहने की सलाह देते है.
आलिया भट्ट भी दिवाली पर पटाखे न फोड़ने की ज्ञान देती हैं.
इस लिस्ट में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम भी शुमार है.
एक्ट्रेस सोनम कपूर दिवाली पर पटाखे जलाना पसंद नहीं करती हैं.
एक्ट्रेस दिशा पटानी भी लोगों को दिवाली पर पटाखों से दूर रहने की सलाह देती है.
नेहा धूपिया भी दिवाली पर पटाखे न फोड़ने का ज्ञान देती हैं.
अनन्या पांडे भी दिवाली में पटाखे जलाना पसंद नहीं करती हैं.
इस लिस्ट में एक्टर विक्रम सिंह का नाम भी शामिल है.
