अमिताभ ही नहीं इन स्टार्स की Diwali पार्टी में होता है खूब धमाल
Ankita Kumari
| Oct 26, 2024
अमिताभ बच्चन के जलसा में दिवाली पर धमाल मचता है.
एकता कपूर की दिवाली पार्टी में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स शिरकत करते हैं.
करण जौहर काफी लैविश दिवाली पार्टी मनाते हैं.
मनीष मल्होत्रा भी बड़ी धूम-धाम से दिवाली पार्टी ऑर्गनाइज करते हैं.
इस लिस्ट में अर्पिता खान का नाम भी शामिल है.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर भी दिवाली पार्टी का आयोजन होता है.
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के घर भी दिवाली की पार्टी रखी जाती है.
बता दें, स्टार्स के अलावा मुकेश अंबानी के घर भी हर साल दिवाली पार्टी मनाई जाती है.
मुकेश अंबानी के दिवाली पार्टी में बॉलीवुड से लेकर बिजनेस जगत के सभी लोग शिरकत करते हैं.
