इन 10 फिल्मों ने बर्बाद किया गोविंदा का करियर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

आ गया हीरो में गोविंदा की एक्टिंग देख लोगों ने खूब खिल्ली उड़ाई थी.

दीवाना मैं दीवाना गोविंदा और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म है, जो फ्लॉप रही.

डू नॉट डिस्टर्ब भी इसी लिस्ट में है, कॉमेडी के बाद भी फिल्म फ्लॉप रही.

फिल्म फ्राईडे भी गोविंदा की फ्लॉप फिल्म है, जिसमें वरुण शर्मा भी थे.

रावण गोविंदा की फ्लॉप फिल्मों में शामिल है.

हैप्पी एंडिंग मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसे भी लोगों ने बोर का टैग दिया.

फिल्म किल दिल के गाने लोगों को पसंद आए, लेकिन कहानी खास कमाल नहीं दिखा पाई.

डू नॉट डिस्टर्ब काफी बज के बाद भी फ्लॉप हो गई थी.

फिल्म लूट में गोविंदा के साथ कई सारे कलाकार नजर आए थे.

रंगीला राजा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो सुपर फ्लॉप साबित हुई थी.

