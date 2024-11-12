'सिंघम अगेन' के लिए इस एक्ट्रेस ने दी थी अजय देवगन को ट्रेनिंग
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' लोगों को खूब पसंद आ रही है.
फिल्म 'सिंघम अगेन' ने अब तक 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.
फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग और एक्शन देख फैंस दिल हार बैठे हैं.
क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'सिंघम अगेन' के लिए अजय देवगन को किसने ट्रेनिंग दी है?
बता दें, काजोल की फिल्म 'दो पत्ती' भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
हाल ही में काजोल कपिल शर्मा के शो में नजर आईं, जहां एक्ट्रेस से उनकी फिल्म 'दो पत्ती' को लेकर कई सवाल पूछे गए.
शो में कपिल ने काजोल से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म 'दो पत्ती' के लिए अपने पति अजय देवगन से ट्रेनिंग ली है?
काजोल ने हस्ते हुए कहा, 'बिल्कुल नहीं, बल्कि अजय देवगन को मैंने ही 'सिंघम अगेन' के लिए ट्रेनिंग दी है. भूल गए?
काजोल का यह जवाब सुनकर कपिल शर्मा का मुंह बंद हो गया और एक्ट्रेस हंसने लगीं.
