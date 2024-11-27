बॉलीवुड के इस खलनायक की बहन हैं Zeenat Aman, जानें इनके बीच का कनेक्शन
80 के दशक में जीनत अमान ने अपने बोल्ड अंदाज से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था.
80 के दशक में जीनत अमान अपनी वेस्टर्न सोच और पहनावे को लेकर अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थीं.
मगर क्या आप जानते हैं 80 के दशक के सबसे बड़े खलनायक जीनत अमान के भाई थे?
जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान पठान और मां वर्धिनी सिंधिया एक महाराष्ट्रीयन हिन्दू फैमिली से थीं.
जीनत अमान के कजिन भाई मशहूर खलनायक रजा मुराद हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में 80 के दशक के सबसे बड़े खलनायक थे.
एक्टर रजा मुराद के पिता जीनत अमान के पिता रजा मुराद अमानुल्लाह खान के भतीजे थे.
जीनत अमान के भाई रजा मुराद राम तेरी गंगा मैली, नमक हराम, जानी दुश्मन, कलिया और प्रेम रोग जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं.
वहीं जब जीनत अमान और रजा मुराद ने पहली बार एक साथ फिल्म में काम किया तो दोनों को काफी मुश्किलें भी आई थी.
दरअसल फिल्म 'डाकू हसीना' में रजा मुराद को जीनत अमान के साथ एक सीन में जबरदस्ती करनी थी जिससे उनकी हालत खराब हो गई थी.
मगर फिर जीनत अमान ने रजा मुराद को समझाया कि वो दोनों एक एक्टर्स हैं और उन्हें अपने काम की वैल्यू करते हुए इस सीन को करना चाहिए.
