दिल्ली की शालिनी पासी बनीं फैंस की फेवरेट, शाहरुख खान से है खास कनेक्शन
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 27, 2024
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 'फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' का दूसरा सीजन 18 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस शो के पहले सीजन में बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स की वाइव्स नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर, चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे, सीमा सजदेह और नीलम कोठारी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस बार शो में कुछ नॉन बॉलीवुड चेहरे भी शामिल हुए हैं. शो की थीम भी इस बार दिल्ली बनाम मुंबई रखी गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें दिल्ली की शालिनी पासी अपने कूल अंदाज को लेकर काफी फेमस हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी दिल्ली के एक उद्योपति की पत्नी हैं. वो खुद भी एक आर्ट फाउंडेशन चलाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की अच्छी दोस्त भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, शालिनी पासी और गौरी खान दोनों बहुत पुराने और करीबी दोस्त हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी बताती हैं की इस शो का हिस्सा बनने से पहले मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों से हाइड कर के रखा था.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में शालिनी पासी के सिंपल एंड क्लियर जवाब सुनकर भी लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की साड़ियों के हैं शौकीन, तो इस शादी सीजन पर कॉपी करें ये आइडियाज
अगली वेब स्टोरी देखें.