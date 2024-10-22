जानें कितना पढ़े-लिखे हैं परिणीति और प्रियंका के 'दूल्हे राजा' राघव और निक?
| Oct 22, 2024
परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा एक पॅालिटिशियन हैं. वहीं प्रियंका के पति निक जोनस बहुत बडे़ अमेरिकी सिंगर, राइटर और एक्टर हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने सिंगर निक जोनस से 2018 में दो धर्मों में शादी की थी.
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस का एक अपना म्युजिकल बैंड़ है. उस बैंड का नाम 'जोनस ब्रदर्स' है.
'जोनस ब्रदर्स' बैंड में निक जोनस के साथ उनके भाई केविन जोनस और जो जोनस भी हैं.
निक जोनस ने 2018 में डिज्नी चैनल के शो 'कैंप रॅाक' से 'टीवी पर डेब्यू किया था.
निक जोनस का बैंड 'जोनस ब्रदर्स' विदेश के साथ-साथ इंडिया में भी बहुत फेमस है.
निक जोनस को 'यंग हॅालीवुड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर' का आवॅर्ड भी मिल चुका है.उनको 'फेवरेट मेल सिंगर' के आवॅर्ड से भी नवाजा गया है.
राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने 2023 में एक दूसरे से प्रेम विवाह किया था.
राघव चड्ढा राजनीति में बहुत ही सक्रिय हैं. वो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं.
परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीवार भी हैं.
राघव चड्ढा ने 'चार्टर्ड अकाउंटेंसी' में डिग्री हासिल की है. उसके बाद EMBA के सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए लदंन स्कूल से इकोनॅामिक्स में कोर्स कर रहे हैं.
