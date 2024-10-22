जबरा फैन भी नहीं बता पाएगा प्रभास का पूरा नाम, बॉलीवुड की इस फिल्म से किया डेब्यू

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 22, 2024

साउथ सुपरस्टार प्रभास का नाम सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में पॉपुलर है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर प्रभास की फैन फॉलोइंग लिस्ट काफी लंबी है. लेकिन क्या प्रभास के फैंस उनका पूरा नाम जानते हैं?

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर का पूरा नाम उप्पलापति वेंकटा सूर्यनारायण प्रभास राजू है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास के पिता फिल्म प्रोड्यूसर उप्पलापति वेंकटा सूर्यनारायण राजू और मां शिवा कुमारी थी.

Source: Bollywoodlife.com

सुपरस्टार प्रभास अब तक साउथ इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास ने साल 2002 में आई फिल्म ‘ईश्वर’ से डेब्यू किया.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, प्रभास ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत एक कैमियो रोल से की थी.

Source: Bollywoodlife.com

2014 में आई अजय देवगन की फिल्म 'एक्शन जैक्सन' में प्रभास ने कैमियो किया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 13 सालों में Parineeti Chopra ने दी 8 फ्लॉप फिल्में, हिट के लिए तरसीं

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.