जबरा फैन भी नहीं बता पाएगा प्रभास का पूरा नाम, बॉलीवुड की इस फिल्म से किया डेब्यू
Ankita Kumari
| Oct 22, 2024
साउथ सुपरस्टार प्रभास का नाम सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में पॉपुलर है.
एक्टर प्रभास की फैन फॉलोइंग लिस्ट काफी लंबी है. लेकिन क्या प्रभास के फैंस उनका पूरा नाम जानते हैं?
एक्टर का पूरा नाम उप्पलापति वेंकटा सूर्यनारायण प्रभास राजू है.
प्रभास के पिता फिल्म प्रोड्यूसर उप्पलापति वेंकटा सूर्यनारायण राजू और मां शिवा कुमारी थी.
सुपरस्टार प्रभास अब तक साउथ इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं.
प्रभास ने साल 2002 में आई फिल्म ‘ईश्वर’ से डेब्यू किया.
बता दें, प्रभास ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया है.
प्रभास ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत एक कैमियो रोल से की थी.
2014 में आई अजय देवगन की फिल्म 'एक्शन जैक्सन' में प्रभास ने कैमियो किया था.
