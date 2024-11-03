'आमी जे..', आखिर क्या मतलब है 'भूल भुलैया 3' के इस गाने का
Bollywood Staff
| Nov 03, 2024
बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' का तीसरा पार्ट हाल ही में रिलीज हुआ है.
'भूल भुलैया 3' को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति डिमरी भी हैं.
मंजुलिका उर्फ विद्या बालन फिर से फिल्म 'भूल भुलैया 3' का हिस्सा हैं. उनके साथ इस बार माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगी.
माधुरी दीक्षित और विद्या बालन अपने मंजुलिका रूप में इस गाने पर जबरदस्त डांस करती नजर आएंगी.
फिल्म 'भूल भुलैया 3' में इस बार मंजुलिका को लेकर एक नया ट्वीट आया है.
इस फिल्म में मेकर्स ने दो मंजुलिका को दिखाया है. अब इसमें पता लगाना होगा कि कौन सी असली मंजुलिका है.
फिल्म 'भूल भुलैया' के पहले पार्ट से लेकर तीसरे पार्ट तक एक गाना अभी तक कॉमन है.
मंजुलिका इस गाने को फिल्म के तीनों पार्ट में गाती हुई नजर आती है. इस गाने के बोल 'आमी जे तोमर सुधु जे तोमार..' हैं.
'आमी जे तोमर सुधु जे तोमार..' गाने के बोल बंगाली भाषा में हैं.
मंजुलिका के इस गाने के बोल 'आमी जे तोमार' का मतलब है 'मैं तुम्हारा हूं'.
वहीं 'सुधु जे तोमार' का मतलब है 'सिर्फ तुम्हारा' जिससे इसके बोल बनते हैं 'मैं तुम्हारा हूं सिर्फ तुम्हारा'.
