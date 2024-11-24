आखिर कौन हैं Keerthy Suresh के पति Antony Thattil, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 24, 2024

साउथ एक्ट्रेस कीर्थि सुरेश जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं. वह वरुण धवन के साथ फिल्म 'बेबी जॉन' में नजर आएंगी.

वहीं फिल्म के रिलीज से पहले ही कीर्थि सुरेश अपने दोस्त एंटनी थाटिल से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.

मगर क्या आप जानते हैं कि एंटनी थाटिल कौन है और उनकी क्या नेटवर्थ है? अगर नहीं, तो हम आपको अपनी अगली स्लाइड में इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

एंटनी थाटिल का जन्म कोच्चि, केरल में हुआ था उनकी पढ़ाई तमिलनाडु के चेन्नई से पूरी हुई है.

एंटनी थाटिल ने खुद को दुबई के एक बड़े बिजनेस मैन के रूप साबित किया है.

वहीं एंटनी थाटिल ने अब अपना बिजनेस कोच्चि में भी एक बड़े पैमाने पर खड़ा कर लिया है.

एंटनी थाटिल की नेटवर्थ लगभग 200 करोड़ रुपए तक है, जो कि कीर्थि सुरेश की नेटवर्थ से कही ज्यादा है.

एंटनी थाटिल की प्रॉपर्टी चेन्नई में भी है, वो चेन्नई में कई रिसोर्ट्स के मालिक हैं.

वहीं एंटनी थाटिल एस्पोरोस विंडो सोल्यूशन्स एलएसपी नाम की कंपनी के भी मालिक हैं.

इसके अलावा एंटनी थाटिल के दुबई में बड़े-बड़े रेस्टोरेंट भी हैं और वह एक सफल बिजनेस मैन हैं.

