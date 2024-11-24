जानें कौन हैं शालिनी पासी के पति संजय पासी, नेटवर्थ जान हो जाएंगे हैरान

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 24, 2024

नेटफ्लिक्स का शो 'बॉलीवुड लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' इस साल काफी चर्चा में बना हुआ है.

इस सीजन में दिल्ली की तीन नई हसीनाएं शामिल हुई थीं.

जिसमें दिल्ली की शालिनी पासी अपने अनोखे अंदाज को लेकर फैंस की फेवरेट बन गई हैं.

शालिनी पासी शो में बहुत ही ग्लैमरस और बेबाक अंदाज में नजर आ रही हैं.

मगर क्या आप शालिनी पासी के पति संजय पासी और उनकी नेटवर्थ को जानते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बताएंगे.

शालिनी पासी के पति संजय पासी ऑटोमोबाइल कंपनी पास्को ग्रुप के चेयरमैन हैं.

संजय पासी ने अपने फैमिली बिजनेस को एक लोकल डीलरशिप से लेकर एक बड़े बिजनेस के रूप में फैला दिया है.

एफई की रिपोर्ट के मुताबिक संजय पासी की नेटवर्थ लगभग 2,690 करोड़ रुपए तक है.

शालिनी पासी और संजय पासी दिल्ली के एक 20,000 sq ft के बड़े घर में रहते हैं. उनके घर में 14 कमरे हैं.

वहीं शालिनी पासी की बात करें तो वो दिल्ली में एक बड़ी आर्ट कलेक्टर और फैशन फिगर के नाम से जानी जाती हैं.

