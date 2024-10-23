अंबानी के स्कूल में पढ़ती हैं बच्चन परिवार की बेटी, फीस सुन उड़ जाएंगे होश

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 23, 2024

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की पढ़ाई का खर्चा सुन आपके होश उड़ जाएंगे.

ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन मुंबई के महंगे स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं.

आराध्या बच्चन ने नर्सरी से लेकर अभी तक अपनी सारी पढ़ाई इसी स्कूल से पूरी की है.

बता दें, कि आराध्या की स्कूल फीस आम स्कूलों जितनी नहीं है. इस स्कूल की फीस लाखों से शुरू होती है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना फीस लगभग 54 लाख तक है.

आराध्या बच्चन की फीस भी हर महीने 4 से 5 लाख रुपए तक जमा होती है.

मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी पढ़ चुके हैं.

एक्ट्रेस अनन्या पांडे , जाह्नवी कपूर समेत कई स्टार्स किड्स इसी स्कूल से पढ़े हैं.

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने भी अपनी पढ़ाई इसी स्कूल से की है.

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भी अपनी पढ़ाई इसी स्कूल ने पूरी की है.

