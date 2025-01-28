अक्षय कुमार के करियर से हटा ग्रहन, 'स्काई फोर्स' ने एक्टर के नाम किए ये रिकॉर्ड्स

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'स्काई फोर्स' को लेकर सुर्खियों में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, पिछले 4 सालों से अक्षय कुमार ने कोई हिट फिल्म नहीं दी थी, जिसके बाद उनके नाम फ्लॉप का टैग लग गया था.

Source: Bollywoodlife.com

आपको बता दें कि अक्षय की आखिरी हिट फिल्म सूर्यवंशी थी जो साल 2021 में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

इसके बाद एक्टर ने कई फिल्में की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने में नकाम रहें.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि एक्टर की हालिया रिलीज फिल्म 'स्काई फोर्स' अक्षय के लिए लकी साबित होती नजर आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार ने 4 साल बाद कोई ऐसी फिल्म दी है, जो हिट फिल्मों की कैटेगरी में अगले कुछ दिनों में शामिल हो सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि स्काई फोर्स अक्षय की फर्स्ट वीकेंड में हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल हो गई है.

Source: Bollywoodlife.com

ये फिल्म 26 जनवरी को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पठान, फाइटर और पद्मावत के बाद चौथे नंबर पर पहुंच गई है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है, कि एक्टर के करियर पर लगा फ्लॉप का ग्रहन अब दूर हो सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ऑरेंज टॉप... लॉन्ग स्कर्ट, गॉर्जियस लुक में फराह के घर लंच पर पहुंची हिना खान, फोटो वायरल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.