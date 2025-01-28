अक्षय कुमार के करियर से हटा ग्रहन, 'स्काई फोर्स' ने एक्टर के नाम किए ये रिकॉर्ड्स
Sadhna Mishra
| Jan 28, 2025
अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'स्काई फोर्स' को लेकर सुर्खियों में हैं.
दरअसल, पिछले 4 सालों से अक्षय कुमार ने कोई हिट फिल्म नहीं दी थी, जिसके बाद उनके नाम फ्लॉप का टैग लग गया था.
आपको बता दें कि अक्षय की आखिरी हिट फिल्म सूर्यवंशी थी जो साल 2021 में रिलीज हुई थी.
इसके बाद एक्टर ने कई फिल्में की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने में नकाम रहें.
हालांकि एक्टर की हालिया रिलीज फिल्म 'स्काई फोर्स' अक्षय के लिए लकी साबित होती नजर आ रही है.
अक्षय कुमार ने 4 साल बाद कोई ऐसी फिल्म दी है, जो हिट फिल्मों की कैटेगरी में अगले कुछ दिनों में शामिल हो सकती है.
बता दें कि स्काई फोर्स अक्षय की फर्स्ट वीकेंड में हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल हो गई है.
ये फिल्म 26 जनवरी को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पठान, फाइटर और पद्मावत के बाद चौथे नंबर पर पहुंच गई है.
ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है, कि एक्टर के करियर पर लगा फ्लॉप का ग्रहन अब दूर हो सकता है.
