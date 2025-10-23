टूटने वाला है दीवानियत का हिट होने का सपना? डायरेक्टर ने कर दी ये 5 ब्लंडर
Sadhna Mishra
| Oct 22, 2025
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज हो चुकी है.
पहले ही दिन 10 करोड़ का कलेक्शन कर तहलका मचा दिया, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसी गलतियां हुई है, जो इसे खतरे में डाल सकती हैं.
'एक दीवाने की दीवानियत' में महाराष्ट्र के रीजनल सेटअप का गलत प्रेजेंटेशन दर्शकों को चौंका रहा है.
फिल्म का मेन ट्विस्ट जो सोनम के अजीबोगरीब वादे पर आधारित है वह लॉजिक से परे और अवास्तविक लग रहा है.
नेता को खुलेआम धमकी देने के बावजूद पुलिस की खामोशी दर्शकों को हैरान कर रही है.
विक्रमादित्य का अचानक इनोशनल टर्न कहानी के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खाता.
हर्षवर्धन राणे का किरदार मराठी बैकग्राउंट का होने के बावजूद सामान्य हीरो की तरह दिखता है.
ओपनिंग डे पर 10 करोड़ की कमाई के बावजूद ये गलतियां फिल्म की लंबी दौड़ को खतरे में डाल सकती है.
