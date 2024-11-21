धनुष और नयनतारा के झगड़े में एकता कपूर ने दिया एक्ट्रेस का साथ, पोस्ट पर किया ये कमेंट
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 21, 2024
एक्ट्रेस नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
नयनतारा की इस डॉक्यूमेंट्री को फैंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.
मगर नयनतारा अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई हैं.
दरअसल, नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री में उनकी कई फिल्म्स के बिहाइंड द सीन्स को भी दिखाया गया है.
वहीं नयनतारा अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में 2015 में आई धनुष की फिल्म 'नानुम राउडी' के कुछ बीटीएस को शामिल करना चाहती थीं.
नयनतारा ने उन बीटीएस के लिए एक्टर धनुष से एनओसी की मांग की थी मगर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था.
धनुष के इनकार से नयनतारा बहुत ही शॉक्ड हो गई और उसके बाद उन्होंने एक लंबा -चौड़ा पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया.
उस इंस्टाग्राम पोस्ट में नयनतारा ने धनुष को बहुत कुछ कहा है जिसको लेकर दोनों के बीच बात और बिगड़ गई है.
वहीं नयनतारा के इस बोल्ड स्टेप को लेकर एकता कपूर उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं.
एकता कपूर ने नयनतारा के पोस्ट के नीच एक कमेंट भी लिखा है उन्होंने कहा, 'सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू'
