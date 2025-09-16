देसी अवतार में कहर ढा रही एली अवराम, साड़ी में दिलकश अदाएं देख फैंस का मचला दिल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस एली अवराम का साड़ी में नया ट्रेडिशनल अवतार सोशल मीडिया पर छा गया.

एली ने इस बार फ्लोरल प्रिंट वाली हल्की और एलीगेंट साड़ी पहनकर फैंस का दिल जीत लिया.

ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ उनका कॉम्बिनेशन और भी स्टाइलिश लग रहा है.

एली अवराम ने मिनिमल मेकअप के साथ नेचुरल ग्लो को फ्लॉन्ट किया.

वहीं हेयरस्टाइल में बन बनाकर उसे गजरे से सजाया, जो उनके लुक को और क्लासी टच दे रहा है.

उन्होंने गले में स्टोन चोकर नेकलेस और ईयरिंग्स पहने हैं, जो उनके लुक को रॉयल टच दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर उनकी इन तस्वीरों को देखकर फैंस लगातार तारीफों की बारिश कर रहे हैं.

