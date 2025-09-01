लाल साड़ी में कहर ढा रहीं एली अवराम, ट्रेडिशनल लुक ने फैंस को बनाया दीवाना

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस एली अवराम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं.

इस तस्वीरों में उनका ट्रेडिशनल अवतार फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

एली इस फोटोशूट में लाल और गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहने नजर आईं.

इस क्लासिक कॉम्बिनेशन ने उनके लुक को और भी रॉयल बना दिया.

ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ एली का नैचुरल लुक फैंस को दिल दे बैठने पर मजबूर कर रहा है.

गोल्डन झुमके और फिंगर रिंग के साथ एली ने अपने पूरे लुक को सिंपल लेकिन एलीगेंट रखा.

फोटोज में एली की मासूम मुस्कान और ग्रेसफुल पोज ने तस्वीरों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया.

उनकी ये तस्वीरें कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम पर वायरल हो गईं और फैंस ने उन्हें 'देसी क्वीन' जैसे कॉम्प्लिमेंट्स दिए.

