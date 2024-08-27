September Release: सितंबर में थिएटर-ओटीटी पर रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज

Shashikant Mishra | Aug 27, 2024

फिल्म 'इमरजेंसी' 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

वेब सीरीज 'तनाव 2' सोनी लिव पर 6 सितंबर से स्ट्रीम होने वाली है।

वेब सीरीज 'कॉल मी बे' 6 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

फिल्म 'थलवान' 10 सितंबर को सोनी लिव पर रिलीज की जाएगी।

फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' 13 सितंबर को सिनमाघरों में आएगी।

वेब सीरीज 'सेक्टर 36' नेटफ्लिक्स पर 13 सितंबर को आएगी।

फिल्म 'युध्रा' थिएटर्स में 20 सितंबर को दस्तक देने वाली है।

फिल्म 'देवरा' 27 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है।

