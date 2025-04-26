इमरान हाशमी ने 22 साल के करियर में दीं सिर्फ 7 हिट मूवीज
Shashikant Mishra
| Apr 26, 2025
फिल्म 'राज 3' ने 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. ये साल 2012 में रिलीज हुई थी.
साल 2011 में आई फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' ने 80 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
इमरान हाशमी की फिल्म 'मर्डर 2' साल 2011 में आई थी. फिल्म ने करीब 48 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'राज' 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'जन्नत' ने 30.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'गैंगस्टर' ने साल 2006 में रिलीज हुई थी. इमरान हाशमी की फिल्म ने 12 करोड़ रुपये कमाए थे.
इमरान हाशमी की फिल्म 'अक्सर' 2006 में रिलीज हुई थी और 8 करोड़ रुपये ज्यादा की कमाई हुई थी.
