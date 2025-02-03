पत्नी करती है कुटाई, लेती है... इमरान हाशमी को KISSING सीन के बाद चुकानी पड़ती है महंगी कीमत

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 03, 2025

सीरियल किसर के नाम से जाने-जानें वाले एक्टर इमरान हाशमी की फिल्मों में अक्सर किसिंग सीन्स देखने को मिलते हैं.

फिल्म 'मर्डर' में मल्लिका शेरावत के साथ किसिंग सीन देकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी. इसी के बाद इमरान का नाम सीरियल किसर पड़ गया था.

हालांकि इसके लिए इमरान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसका खुलासा एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद ही किया था.

इमरान हाशमी ने बताया था कि हर किसिंग सीन के बाद उनको पत्नी की मार खानी पड़ती है और वो महंगे गिफ्ट भी लेती हैं.

एक्टर ने खुलासा करते हुए कहा था कि, उनकी पत्नी किसिंग सीन से बहुत जलती हैं.

'शुरुआत में तो वो जब मेरा कोई ऐसा सीन देखती थीं तो मुझे बैग से बहुत मारती थीं.'

'हालांकि जब बाद में उनको चीजें समझ में आने लगीं तो वो बैग से नहीं हाथों से मारने लगी थीं.'

इमरान ने ये भी बताया था कि हर किसिंग सीन के बाद उनको एक कीमत चुकानी पड़ती है.

इमरान ने बताया था 'मुझे हर किसिंग सीन या बोल्ड सीन के बदले में अपनी बीवी को महंगा बैग गिफ्ट करना होता है. उसकी अलमारी बैग से भरी पड़ी है.'

उन्होंने आगे कहा कि, 'कुछ लोगों का मानना है कि मेरी हर वो फिल्म हिट होती है, जिसमें किसिंग सीन होता है, लेकिन मेरी बीवी इससे बहुत जलती है.'

