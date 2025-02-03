पत्नी करती है कुटाई, लेती है... इमरान हाशमी को KISSING सीन के बाद चुकानी पड़ती है महंगी कीमत
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 03, 2025
सीरियल किसर के नाम से जाने-जानें वाले एक्टर इमरान हाशमी की फिल्मों में अक्सर किसिंग सीन्स देखने को मिलते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मर्डर' में मल्लिका शेरावत के साथ किसिंग सीन देकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी. इसी के बाद इमरान का नाम सीरियल किसर पड़ गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि इसके लिए इमरान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसका खुलासा एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद ही किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इमरान हाशमी ने बताया था कि हर किसिंग सीन के बाद उनको पत्नी की मार खानी पड़ती है और वो महंगे गिफ्ट भी लेती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर ने खुलासा करते हुए कहा था कि, उनकी पत्नी किसिंग सीन से बहुत जलती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'शुरुआत में तो वो जब मेरा कोई ऐसा सीन देखती थीं तो मुझे बैग से बहुत मारती थीं.'
Source:
Bollywoodlife.com
'हालांकि जब बाद में उनको चीजें समझ में आने लगीं तो वो बैग से नहीं हाथों से मारने लगी थीं.'
Source:
Bollywoodlife.com
इमरान ने ये भी बताया था कि हर किसिंग सीन के बाद उनको एक कीमत चुकानी पड़ती है.
Source:
Bollywoodlife.com
इमरान ने बताया था 'मुझे हर किसिंग सीन या बोल्ड सीन के बदले में अपनी बीवी को महंगा बैग गिफ्ट करना होता है. उसकी अलमारी बैग से भरी पड़ी है.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने आगे कहा कि, 'कुछ लोगों का मानना है कि मेरी हर वो फिल्म हिट होती है, जिसमें किसिंग सीन होता है, लेकिन मेरी बीवी इससे बहुत जलती है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कोरियन ड्रामा की हिंदी रीमेक हैं ये इंडियन फिल्में और सीरीज, स्टोरी देख आ जाएगा मजा
अगली वेब स्टोरी देखें.