इस फिल्म के सेट पर अपने घर से ही कपड़े ले गए थें सैफ अली खान

इस फिल्म के सेट पर अपने घर से ही कपड़े ले गए थें सैफ अली खान
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
यह कहानी एक फिल्म के सेट की है जब सैफ अली खान को खुद के कपड़े पहनने को कहा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के चार्म सैफ ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हमेशा से पॉजिटिव किरदार निभाने वाले इस एक्टर ने ‘क्या कहना’ में पहली बार नेगेटिव रोल निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ को अपने घर के कपड़े पहनने पड़े थें.
Source:
Bollywoodlife.com
2000 में आई फिल्म ‘क्या कहना’ को कुंदन शाह ने बनाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म के मेकर्स के पास सैफ के कैरेक्टर के लिए कपड़े नहीं थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके लिए मेकर्स ने सैफ अली खान से गुज़ारिश की कि वो शूट के लिए अपने घर से कपड़ा लेकर आएं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shweta Tiwari ने बेटी के दोस्त संग घर में छुपकर किया था ऐसा काम, जान फैंस का खौलेगा खून
अगली वेब स्टोरी देखें.