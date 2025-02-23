ईशा गुप्ता बिकिनी लुक देख थाम लेंगे दिल, यूं फ्लॉन्ट करती हैं कर्वी फिगर, देखें तस्वीरें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 23, 2025

बॉबी देओल की वेब सीरीज में अपनी अदाओं से बाबा निराला को अपना कायल बनाने वाली एक्ट्रेस ईशा गुप्ता फिर से चर्चा में हैं.

दरअसल, हाल ही में रिलीज हुए हनी सिंह के भोजपुरी गाने 'मैनियक' में एक्ट्रेस ने डांस का तड़का लगाया है.

इस गाने में ईशा के डांस की जमकर तारीफ हो रही है. ऐसे में आइए एक्ट्रेस के कुछ शानदार बिकिनी लुक से आपको रूबरू करवाते हैं.

व्हाइट कलर के इस डीपनेक बॉडीकॉन बिकिनी ड्रेस में ईशा गुप्ता कहर ढा रही हैं.

रेड कलर की बिकिनी और आंखों पर काला चश्ममा लगाए इस फोटो में एक्ट्रेस बेहद स्टनिंग नजर आ रही हैं.

वहीं प्रिंटेड मोनोकिनी पहन रेत पर लेटी ईशा गुप्ता कमाल की लग रही है.

इस फोटो में ईशा ग्रीन कलर की बिकिवी पहने किसी समुंदर किनारे बने घर की बालकनी में खड़ी पोज दे रही हैं.

ब्लैक कलर के हाई स्लिट बॉडीकॉन को ईशा ने मैचिंग ब्लेजर के साथ कैरी किया है. इस फोटो में उनका लुक कमाल का लग रहा है.

पर्पल कलर की बिकिनी सिर पर सफेद टोपी लगाए रेत पर नंगे पांव दौड़ती दिखीं ईशा गुप्ता.

इस बैकलेस ड्रेस में ईशा कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस हर फोटो में अपने अंदाज और कर्वी फिगर से लोगों की धड़कनें बढ़ा देती हैं.

