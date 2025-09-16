37 की उम्र में भी दिव्या खोसला का जलवा, साड़ी में किलर अदाओं से चुराया फैंस का दिल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2025

एक्ट्रेस, निर्देशक और निर्माता दिव्या खोसला आए दिन अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दिल धड़काती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन अब उन्होंने पिंक साड़ी में किलर अदाओं से फैंस का दिल चुराया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस खूबसूरत देसी अवतार में दिव्या ने कैमरे के सामने कई शानदार पोज दिए.

Source: Bollywoodlife.com

पिंक साड़ी में दिव्या की अदाएं देखकर फैंस लगातार तारीफों की बौछार कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'ममता नागिन, EkChaturNaar अब सिनेमाघरों में. '

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा कि, 'आपके प्यार और प्रशंसा के लिए आभारी हूं.'

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, एक्ट्रेस की फिल्म 'एक चतुर नार' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

यह फिल्म 12 सितंबर 2025 को रिलीज हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

