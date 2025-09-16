37 की उम्र में भी दिव्या खोसला का जलवा, साड़ी में किलर अदाओं से चुराया फैंस का दिल
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2025
एक्ट्रेस, निर्देशक और निर्माता दिव्या खोसला आए दिन अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दिल धड़काती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन अब उन्होंने पिंक साड़ी में किलर अदाओं से फैंस का दिल चुराया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस खूबसूरत देसी अवतार में दिव्या ने कैमरे के सामने कई शानदार पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
पिंक साड़ी में दिव्या की अदाएं देखकर फैंस लगातार तारीफों की बौछार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'ममता नागिन, EkChaturNaar अब सिनेमाघरों में. '
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा कि, 'आपके प्यार और प्रशंसा के लिए आभारी हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, एक्ट्रेस की फिल्म 'एक चतुर नार' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म 12 सितंबर 2025 को रिलीज हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 43 की उम्र में श्रिया सरन ने ऑफ शोल्डर गाउन में बिखेरा हुस्न का जलवा, अदाएं देख घायल हुए फैंस
अगली वेब स्टोरी देखें.