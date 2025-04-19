FACT CHECK: चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के नीचे... 80 की उम्र में हो जाएगा श्वेता तिवारी का ऐसा हाल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 19, 2025
सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया है. श्वेता तिवारी की कुछ तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी का बुढ़ापे का लुक देखने को मिल रहा है. माना जा रहा है कि 80 की उम्र में श्वेता तिवारी ऐसी नजर आएंगी.
Source:
Instagram
आपको यहां बताते चलें कि श्वेता तिवारी की ये तस्वीरें उनके फैंस ने एआई की मदद से बनाई हैं.
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उम्र की वजह से श्वेता तिवारी का वजन बढ़ा नजर आ रहा है.
Source:
Instagram
हालांकि उम्र के साथ श्वेता तिवारी की मुस्कान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है.
Source:
Instagram
श्वेता तिवारी की इन एआई फोटोज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस कह रहे हैं बुढ़ापे में श्वेता तिवारी इन तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर लगेंगी.
Source:
Instagram
गौरतलब है कि 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी श्वेता तिवारी ने खुद को काफी फिट रखा हुआ है.
Source:
Instagram
अपने वजन पर कंट्रोल करने के लिए श्वेता तिवारी जिम योगा और बेहतर डाइट का सहारा लेती हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 2025 में इन मूवीज ने ली धांसू ओपनिंग, 'केसरी 2' का रहा ऐसा हाल
अगली वेब स्टोरी देखें.