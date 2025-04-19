FACT CHECK: चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के नीचे... 80 की उम्र में हो जाएगा श्वेता तिवारी का ऐसा हाल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 19, 2025

सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया है. श्वेता तिवारी की कुछ तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.

इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी का बुढ़ापे का लुक देखने को मिल रहा है. माना जा रहा है कि 80 की उम्र में श्वेता तिवारी ऐसी नजर आएंगी.

आपको यहां बताते चलें कि श्वेता तिवारी की ये तस्वीरें उनके फैंस ने एआई की मदद से बनाई हैं.

इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उम्र की वजह से श्वेता तिवारी का वजन बढ़ा नजर आ रहा है.

हालांकि उम्र के साथ श्वेता तिवारी की मुस्कान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है.

श्वेता तिवारी की इन एआई फोटोज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस कह रहे हैं बुढ़ापे में श्वेता तिवारी इन तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर लगेंगी.

गौरतलब है कि 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी श्वेता तिवारी ने खुद को काफी फिट रखा हुआ है.

अपने वजन पर कंट्रोल करने के लिए श्वेता तिवारी जिम योगा और बेहतर डाइट का सहारा लेती हैं.

