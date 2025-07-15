फलक नाज का ये अंदाज कर देगा आपको दीवाना, दिलकश अदाओं के साथ शायरी से लूटा दिल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 15, 2025

टीवी एक्ट्रेस अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं.

इसी बीच वह एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी दिलकश अदाएं और शायराना अंदाज है.

फलक नाज ने ग्रीट सूट में अपना लेटेस्ट फोटोशूट शेयर किया है, जिसमें उनके लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इस खास मौके पर फलक ने बशीर बद्र की एक खूबसूरत शायरी भी लिखी है.

शायरी के बोल हैं: 'आंखों में रहता है दिल में उतर कर नहीं देखा', 'कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा'.

आगे लिखा, 'पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला', 'मैं मोम सा हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा'.

फलक का यह अंदाज़ और शायरी का मेल सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

