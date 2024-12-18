Preity Zinta की टू कापी हैं पाकिस्तान की ये हसीना, उनके डिंपल देख फिसलती हैं लोगों की नजरें
Bollywood Staff
| Dec 18, 2024
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड में फिल्म 'दिल से' से डेब्यू किया था.
शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म में प्रीति जिंटा की खूबसूरती और एक्टिंग को देखकर लोग उनके दीवाने हो गए थे.
प्रीति जिंटा के चेहरे के डिंपल ने उनकी खूबसूरती में चार- चांद लगा दिया थे.
लेकिन अब पाकिस्तान में भी प्रीति जिंटा की एक टू कापी एक्ट्रेस को देखा गया है.
पाकिस्तान की इस हसीना की खूबसूरती की तुलना प्रीति जिंटा से की जा रही है.
पाकिस्तान की इस हसीना के चेहरे पर भी प्रीति जिंटा की तरह डिंपल पड़ते हैं.
हम अपनी इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर की बात कर रहे हैं.
हानिया आमिर अपनी ब्यूटी को लेकर दुनियाभर में फेमस हो चुकी हैं.
हानिया आमिर बिना मेकअप किए ही बेहद खूबसूरत लगती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी ग्लोइंग स्किन और क्यूट डिंपल को देखकर फैंस ने उनकी तुलना प्रीति जिंटा से करनी शुरू कर दी है.
