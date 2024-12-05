Bollywood के इस कपल से हुई Naga Chaitanya और Sobhita Dhulipala की तुलना, जानिए कौन है वो?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 05, 2024
साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला हाल ही में शादी के बंधन में बंध चुके हैं.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने अपनी शादी की सभी रस्मों को अन्नपूर्णा स्टूडियो में पूरा किया है.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी की फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं.
इन फोटोज में नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने ट्रेडीशनल साउथ इंडियन ड्रेस को पहना हुआ है.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला अपनी शादी की फोटोज में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं.
वहीं नागा चैतन्य और शोभिता की शादी की फोटोज को देखकर फैंस ने उन्हें बी- टाउन के इस कपल से कंपेयर करना शुरू कर दिया है.
फैंस ने नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला को क्यूट कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और किराया आडवाणी से कंपेयर किया है.
दरअसल, नागा चैतन्य और शोभिता ने अपनी शादी की फोटोज में सिद्धार्थ मल्होत्रा और किराया आडवाणी की तरह पोज दिया है.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने अपनी शादी में सिद्धार्थ और कियारा की तरह हाथ को जोड़कर एक फोटो को क्लिक करवाया है.
जिससे फैंस नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला को इस फेमस जोड़ी से कंपेयर कर रहे हैं
