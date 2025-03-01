बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही इस एक्ट्रेस की चांद वाली बिंदी पर अटका फैंस का दिल, मिनटों में...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'छावा' को लेकर सुर्खियों में हैं.

एक तरफ जहां उनकी फिल्म 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही हैं.

वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस ने अपनी क्यूट तस्वीरों से मिनटों में पैंस का दिल जीत लिया है.

रश्मिका ने कुछ बेहद हसीन फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.

इसमें एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल रहा है. रश्मिका ने पीले रंग का सूट पहना हुआ है.

वहीं वह फोटोज में कभी फूलों से खेलती तो कभी दुपट्टा ओढ़ इठलाती दिखीं.

इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'हम तो बस मजे कर रहे हैं!'

इन फोटोज से रश्मिका ने सभी का दिल मिनटों में लूट लिया.

कुछ तस्वीरों में रश्मिका फूल को अपनी नाक पर रखकर क्यूट पोज दे रही हैं.

वहीं रश्मिका की ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

