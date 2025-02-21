होली पर विवादित कमेंट कर ट्रोल हुईं फराह खान, बोलीं- 'त्योहार को मनाने वाले...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2025

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर किसी ना किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. इन दिनों वह कुकिंग शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' को होस्ट कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के एक एपिसोड के दौरान होली को लेकर एक कमेंट कर सुर्खियों में आ गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान ने होली को लेकर विवादित बयान दिया और इसके बाद वह जमकर ट्रोल हो गईं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान ने होली को लेकर कहा, 'सारे छपरी लोगों का त्योहार होली होता है.' इस तरह से उनका कहना है कि त्योहार को मनाने वाले छपरी होते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान के होली को लेकर दिए गए विवादित बयान पर लोग नाराज हो गए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फराह खान को जमकर ट्रोल किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, 'क्या आप दूसरे त्योहारों के बारे में ऐसे बात करती हैं?' एक यूजर ने लिखा है,' आपके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है.'

Source: Bollywoodlife.com

बताते चलें कि हाल ही में फराह खान ने सिंगर उदित नारायण के किसिंग कंट्रोवर्सी का मजाक उड़ाया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पिंक सूट, माथे पर बिंदी, चेहरे पर सादगी... शाहरुख खान की लाडली ने देसी अंदाज में ढाया कहर, वायरल हुआ...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.