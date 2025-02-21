होली पर विवादित कमेंट कर ट्रोल हुईं फराह खान, बोलीं- 'त्योहार को मनाने वाले...'
Shashikant Mishra
| Feb 21, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर किसी ना किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. इन दिनों वह कुकिंग शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' को होस्ट कर रही हैं.
फराह खान शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के एक एपिसोड के दौरान होली को लेकर एक कमेंट कर सुर्खियों में आ गई हैं.
फराह खान ने होली को लेकर विवादित बयान दिया और इसके बाद वह जमकर ट्रोल हो गईं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
फराह खान ने होली को लेकर कहा, 'सारे छपरी लोगों का त्योहार होली होता है.' इस तरह से उनका कहना है कि त्योहार को मनाने वाले छपरी होते हैं.
फराह खान के होली को लेकर दिए गए विवादित बयान पर लोग नाराज हो गए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फराह खान को जमकर ट्रोल किया है.
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, 'क्या आप दूसरे त्योहारों के बारे में ऐसे बात करती हैं?' एक यूजर ने लिखा है,' आपके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है.'
बताते चलें कि हाल ही में फराह खान ने सिंगर उदित नारायण के किसिंग कंट्रोवर्सी का मजाक उड़ाया था.
