डेब्यू फिल्म फ्लॉप होने के बाद इस एक्टर को करना पड़ा था तंगी का सामना, पिता से मांगी थी मदद
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 03, 2024
बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का करियर इंडस्ट्री में कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन खान ने 1998 में फिल्म 'प्रेम अगन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर फरदीन खान की फिल्म 'प्रेम अगन' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता फिरोज खान को याद करते हुए उनके बारे में बातचीत की है.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन खान ने बताया कि जब उनकी पहली फिल्म 'प्रेम अगन' फ्लॉप हो गई थी तब उनके पिता फिरोज खान ने उनकी बहुत मदद की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन ने बताया फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्हें मेकर्स को बहुत सारे पैसे वापिस करने थे जो उनके पास नहीं थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन ने बताया तब उनके पिता ने उनसे वादा किया था कि जब तक तुम इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बना लोगे तब तक मैं तुम्हें 50,000 दूंगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन खान के करियर में और भी ज्यादा रुकावट तब आ गई जब उनके पिता फिरोज खान का 2009 में निधन हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसके बाद फरदीन खान ने फिल्म इंडस्ट्री से 14 साल तक का लंबा ब्रेक लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन खान हाल ही में संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खौफ में डाल देंगी ये 10 Crime Thriller वेब सीरीज, कमजोर दिल वाले न देखें
अगली वेब स्टोरी देखें.