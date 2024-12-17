ये एक्टर 15 साल की उम्र से पीने लगा था शराब, फिर बच्चों के लिए छोड़ी लत
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 17, 2024
बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान ने अपने बचपन और अपने बच्चों को लेकर बात की है. उनके बच्चे और फैमिली लंदन में रहती है और वह मुंबई में रहते हैं.
एक्टर ने 'फिल्मफेयर' के साथ एक इंटरव्यू में बच्चों से दूर रहकर को-पेरेंटिग के सवाल पर कहा, 'हां, बहुत मुश्किल है'. बच्चों के बारे में बात कर वह इमोशनल हो गए.
फरदीन ने कहा, 'बच्चों के डेली रूटीन का हिस्सा ना होना मुश्किल है. उनके साथ मेरा काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. अच्छा है कि अब फेसटाइम और जूम है.'
फरदीन खान ने बताया कि वो जिस माहौल में बड़े हुए वो बहुत खराब था. इस माहौल की वजह से वो 15 साल की उम्र में शराब पीने लग गए थे.
उन्होंने बताया, 'मेरे घर में शराब नॉर्मल था और इसको लेकर काफी छूट थी. घर में 18 की उम्र में शराब पीने की इजाजत थी. मैं इसे बहुत इंजॉय करता था.'
फरदीन खान ने बताया कि उन्होंने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने और उनकी अच्छी परवरिश के लिए शराब पीना बंद कर दिया. उन्होंने पिछले 4 साल से शराब नहीं पी.
बताते चलें कि फरदीन खान ने इंडस्ट्री में 14 साल बाद कमबैक किया है और वेब शो और फिल्मों में नजर आए. जिसके चलते वह फैमिली से दूर मुंबई में रह रहे हैं.
फरदीन खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2005 में नताशा के साथ शादी की थी. इस कपल के एक बेटा और एक बेटी है.
