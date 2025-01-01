Madhuri Dixit की हमशक्ल ने ठुकराई थी Shah Rukh Khan की यह फिल्म, बाद में बना ली थी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी
Bollywood Staff
| Jan 01, 2025
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस शाहरुख खान की फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हैं.
लेकिन इस एक एक्ट्रेस ने शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था.
इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित की हमशक्ल के नाम से भी जाना जाता है.
हम अपनी इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस फरहीन खान की बात कर रहे हैं.
फरहीन खान ने शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' को रिजेक्ट कर दिया था.
फरहीन खान को डेट्स फ्री न होने की वजह से शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' को मना करना पड़ा था.
दरअसल, उस समय एक्ट्रेस फरहीन खान अपनी डेट्स कमल हसन की एक फिल्म को दे चुकी थीं.
फरहीन खान ने बताया फिल्म 'कलैगन' के बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्मों को साइन किया था.
लेकिन फरहीन खान अपने सफल करियर को छोड़कर इंडियन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के प्यार में पड़ गई थीं.
फरहीन खान ने कुछ समय बाद ही मनोज प्रभाकर से शादी भी कर ली थी और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था.
