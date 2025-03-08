'छावा' से पहले इन फिल्मों ने 500 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री
Shashikant Mishra
| Mar 08, 2025
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' 10 दिन में 500 करोड़ रुपये की एंट्री की थी.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को 500 करोड़ रुपये कमाने में 13 दिन लगे थे.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने 18 दिन में 500 करोड़ रुपये कमाए थे.
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने 16 दिन में 500 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री की थी.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को 500 करोड़ रुपये कमाने में 22 दिन लगे थे.
सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने 24 दिन में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था.
प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' ने 34 दिन में 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने 22वें दिन 500 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली है.
