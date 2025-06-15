Father’s Day: बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन बाप-बेटे ने जमाया सिक्का
Shashikant Mishra
| Jun 15, 2025
सुनील दत्त अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन किया. उनके बेटे संजय दत्त भी अपने पिता के कदमों पर आगे बढ़े और सफल रहे.
मशहूर राइटर सलीम खान की फिल्मों को काफी पसंद किया गया है. उनके बेटे सलमान खान की एक्टिंग को खूब सराहा गया है.
धर्मेंद्र का फिल्म करियर काफी शानदार रहा है. वहीं, उनके बेटे सनी देओल ने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है.
ऋषि कपूर कपूर की जबरदस्त एक्टिंग की काफी तारीफ होती है. वहीं, उनके बेटे रणबीर कपूर कपूर भी एक्टिंग के मामले में हिट रहे हैं.
स्टंट और एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर रहे हैं. वहीं, उनके बेटे अजय देवगन एक्टिंग में काफी चर्चित हैं.
राकेश रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. उनके बेटे ऋतिक रोशन ने अपने काम के दम पर खूब नाम कमाया है.
गीतकार जावेद अख्तर ने किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके बेटे फरहान अख्तर ने अपने पिता की तरह काफी नाम कमाया है.
