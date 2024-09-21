पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' भारत के सिर्फ इस स्टेट में होगी रिलीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 21, 2024
पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' अक्टूबर, 2022 में रिलीज हुई थी।
फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' को दुनियाभर में काफी पसंद किया गया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई थी।
हालांकि, अब फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' अब इंडिया में रिलीज होगी।
फिल्म के रिलीज होने की खबर आने पर फैंस खुश थे लेकिन अब नई जानकारी से लोग निराश होंगे।
फवाद खान और महिरा खान की ये फिल्म भारत के सिर्फ एक राज्य पंजाब में रिलीज होगी।
'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' भारत में 10 साल बाद रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म होगी।
प्रोड्यूसर ने कहा है कि अगर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो साउथ में रिलीज की जा सकती है।
