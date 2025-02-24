इन पाकिस्तानी सेलेब्स ने बॉलीवुड में भी दिखाया है जलवा, पाकिस्तान सहित भारत के लोग भी हैं फैन
Shreya Pandey
| Feb 24, 2025
पाकिस्तानी एक्टर ‘फवाद खान’ ने बॉलीवुड फिल्म ये दिल है मुश्किल जैसी फिल्म में काम किया है.
‘अली जफर’ ने मेरी ब्रदर की दुल्हन और किल दिल जैसी फिल्मों में काम किया है.
माहिरा खान ने शाहरुख खान के साथ राईस फिल्म में लीड रोल निभाया है.
पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास ने भी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है.
जावेद शेख ने फिल्म ओम शांति ओम और नमस्ते लंदन फिल्मों में काम किया है.
सबा कमर ने इमरान खान के साथ हिंदी मीडियम फिल्म किया है. यह फिल्म हिट हुई थी.
सजल अली ने श्रीदेवी के साथ मॉम मूवी में उनकी बेटी का किरदार निभाया है.
पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन ने बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम में लीड रोल निभाया है.
