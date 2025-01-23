फिल्म शोले का पत्ता काटकर, 1975 में आई ये फिल्म अकेले उठा ले गई 6 Filmfare अवार्ड, इस सलामी जोड़ी ने लिखी थी कहानी

फिल्म शोले का पत्ता काटकर, 1975 में आई ये फिल्म अकेले उठा ले गई 6 Filmfare अवार्ड, इस सलामी जोड़ी ने लिखी थी कहानी
Bollywood Staff
| Jan 23, 2025
1975 में आई फिल्म ‘शोले’ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाती हैं. इस फिल्म की कहानी का तो कोई जवाब नहीं!
फिल्म शोले को Filmfare अवार्ड के लिए कुल 9 केटेगरी में शामिल किया गया था.
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिष्ठित फिल्म शोले ने सिर्फ एक फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था और वह भी Best Editing का, जो एमएस शिंदे को मिला.
इसी साल एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ‘दीवार’.
अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.
फिल्म दीवार ने Best Film, Best Director, Best Supporting Actor, Best Story, Best Dialogue, Best Screenplay पर कब्जा कर लिया.
दीवार एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी सलीम-जावेद (सलीम खान और जावेद अख्तर) ने लिखी और यश चोपड़ा ने इसे निर्देशित किया है.
फिल्म दीवार में निरुपमा रॉय, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने लीड रोल निभाया है. इस फिल्म को YouTube पर फ्री में देख सकते हैं.
