'मैं मुस्लिम औरत का नाजायज बेटा हूं', इस मशहूर डायरेक्टर ने ऐसा क्यों कहा?

बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने इस्लाम कबूलकर की थी, दूसरी शादी, उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना सोनी राजदान से मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी की थी.

महेश भट्ट ने 20 साल की उम्र में लोरिएन ब्राइट से शादी कर ली थी, जिसके बाद महेश भट्ट की पहली पत्नी ने अपना नाम बदलकर किरण रख लिया था. इन दोनों की बेटी पूजा भट्ट हैं.

महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए कहा था, कि वे मुस्लिम औरत के नाजायज बेटे हैं.

उन्होंने अपने पिता के बारे में कहा था, कि मेरे पास पिता से जुड़ी कोई याद नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता कि पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, मैं एक सिंगल मुस्लिम महिला शिरीन मोहम्मद का नाजायज बेटा हूं.

महेश भट्ट ने कहा कि मैं चाहता था, मेरा नाम गणेश हो, क्योंकि बचपन में मैं भगवान गणेश की तरह ही तकिए में सिर छुपाकर सोता था, और बप्पा की तरह ही मेरे पिता भी मेरे लिए अजनबी थे.

महेश भट्ट ने कहा था कि मेरे पिता मेरे लिए होकर भी नहीं थे, बस उनका सरनेम मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं आज महेश भट्ट हूं.

एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर भी महेश भट्ट चर्चा में रहे, उनका परवीन बॉबी के साथ एक्ट्रा मैरिटल अफेयर होनी की चर्चा थी, और इन दोनों के लिव-इन में रहने की भी खबर थी.

महेश भट्ट ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं हैं, 'जख्म', 'सड़क 2', 'आशिकी', 'अर्थ', 'सड़क', 'नाम', 'डैडी' जैसी बहुत सी फिल्में हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया.

फिलहाल, महेश भट्ट अपनी नातिन 'राहा' के साथ प्यारा वक्त बिता रहे हैं, और उसपर खूब लाड लड़ाते नजर आते रहते हैं.

