किसी की भी डूबती नइया पार लगा सकते हैं सुष्मिता सेन के ये 8 मोटिवेशनल कोट्स, आपने पढ़े क्या?
| Nov 19, 2024
मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपने क्लासी अंदाज को लेकर फैंस की फेवरेट बनी रहती हैं.
अब हम आगे अपनी रिपोर्ट्स में सुष्मिता सेन के वो 8 मोटिवेशनल कोट्स को बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत मददगार साबित होंगे.
सुष्मिता ने कहा कि हर चीज कई मायनों में हमारे साथ शुरू और खत्म होती है और थोड़ा सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है
सुष्मिता सोचती हैं कि बुद्धि उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ती बल्कि हर एक्सपीरियंस को सीखने से मिलती है.
सुष्मिता ने कहा, हर इंडियन लड़की के रूप में मेरा यह विश्वास था कि मैं कोशिश कर सकती हूं और एक दिन एवरेज से बेहतर बन सकती हूं.
सुष्मिता एडवाइस करती हैं कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, अपने कंफर्ट से बाहर निकल कर नई चीजों को अपनाए.
सुष्मिता इंडिपेंडेंट होने पर कहती हैं मुझे डायमंड खरीदने की लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं, मैं खुद खरीद सकती हूं.
सुष्मिता ने कहा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मेरी लाइफ में ऐसे कई लोग आए, जो मेरी सक्सेस के लिए सही टाइम पर आए और चले भी गए.
सुष्मिता कहती हैं कि जब हम लोगों को कॉपी करना बंद कर देते है तो लाइफ ईजी हो जाती है चाहे वो फिर वो बॉडी का साइज ही क्यों न हो.
सुष्मिता ने कहा, मुझे फेल होने का कोई डर नहीं है मैंने लाइफ में एक जरूरी बात को स्वीकार कर लिया है मैं परिपूर्ण नहीं, लाइफ में कभी न कभी असफल होना ही है.
