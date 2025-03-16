जख्मों को भुलाकर चोटिल माथे के साथ पुरी पहुंचीं भाग्यश्री, कहा- 'इसकी...'
Sadhna Mishra
| Mar 16, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री हाल ही में पिकलबॉल खेलते समय चोटिल हो गई थीं. उनके माथे पर गहरी चोट लगने से 13 टांके लगे थे.
हालांकि अब वह पूरी तरह से ठीक हैं और सर्जरी के बाद अब वो पहले से बेहतर हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस भाग्यश्री ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंचीं. जिसकी कुछ फोटोज और वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की.
पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'जय जगन्नाथ, धन्य महसूस कर रही हूं. इस दर्शन की बहुत जरूरत थी.'
पुरी पहुंचकर भाग्यश्री ने सिर्फ दर्शन ही नहीं किए, बल्कि वहां की फेमस डिश 'चतु बेसरा' का भी स्वाद चखा.
यह एक सरसों में बनी जंगली मशरूम डिश है, जिसे घी-चावल के साथ खाया जाता है.
भाग्यश्री ने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन ने उन्हें शांति और ऊर्जा दी.
'मंदिर के पुजारी जी ने मुझे ध्वज (मंदिर का झंडा) दिया, जिसे उसी दिन बदला गया था'
