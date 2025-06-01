पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने रेड गाउन में पोज देकर फैंस को किया मदहोश
Shashikant Mishra
| Jun 01, 2025
पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2025 में जज की भूमिका निभाई थी.
मानुषी छिल्लर ने इवेंट से अपने लुक की तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं. उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर छाई हुई हैं.
मानुषी छिल्लर ने रेड कलर का थाई-हाई स्लिट गाउन पहना हुआ था. इस आउटफिट में वह खूबसूरत लगीं.
मानुषी छिल्लर के एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.
मानुषी छिल्लर की लेटेस्ट फोटोज वायरल होते ही फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को लगातार निहार रहे हैं.
मानुषी छिल्लर के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी लेटेस्ट फोटोज पर जमकर प्यार भी लुटा रहे हैं.
मानुषी छिल्लर ने इन फोटोज को शेयर कर मिस वर्ल्ड का ताज पहनने से लेकर जज बनने के सफर को याद किया.
