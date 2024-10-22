ऐश्वर्या, आलिया समेत इन एक्ट्रेस ने शादी के बाद बदला अपना नाम
Bollywood Staff
| Oct 22, 2024
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी साल 2022 में हुई थी. उन्होंने अपने नाम के आगे कपूर जोड़ लिया है.
प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने नाम के आगे जोनस जोड़ लिया है.
ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद पति अभिषेक बच्चन का सरनेम अपने नाम के आगे जोड़ लिया है.
वहीं मलाइका अरोड़ा ने भी अरबाज खान से शादी के बाद अपने नाम के आगे खान लगा लिया था.
यामी गौतम ने डायरेक्टर आदित्य धर से शादी की बाद उनका नाम अपने नाम के आगे जोड़ लिया है.
माधुरी दीक्षित ने शादी के बाद डॉक्टर राम नेने का सरनेम स्वीकार कर लिया था.
एक्ट्रेस सोनम कपूर ने आनंद आहूजा से शादी के बाद सोनम कपूर आहूजा लिख लिया था.
शिल्पा शेट्टी ने भी राजकुंद्रा से शादी के बाद अपने नाम के आगे कुद्रां जोड़ लिया था.
नवाब सैफ अली खान से शादी के बाद करीना कपूर ने अपने नाम के आगे खान लगा लिया था.
एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने शादी के बाद अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ लिया है.
