ब्लैक वन पीस में नोरा फतेही ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी, तस्वीरें देख थम गई निगाहें

May 27, 2025

नोरा फतेही ने अमेरिकन म्यूजिक अवॉर्ड्स 2025 में अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी का ध्यान का खींच लिया.

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बेहद ग्लैम और बोल्ड देखने को मिल रहा है.

इन फोटोज में नोरा ब्लैक शीशा-मोती जड़ी ड्रेस, खुले बाल, न्यूड मेकअप में नजर आ रही हैं. उनका शाइनी आउटफिट वाकई कमाल का है.

अवॉर्ड शो में उनकी एंट्री ने इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा.

बता दें कि भारत में इस अवॉर्ड शो मंगलवार की सुबह टेलीकास्ट किया गया है.

सोशल मीडिया पर नोरा की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी जमकर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.

वहीं अगर बात करें नोरा के वर्कफ्रंट की तो उन्हें हाल ही में 'द रॉयल्स' वेब सीरीज में देखा गया था.

