प्रेग्नेंसी में घर नहीं बैठीं ये हसीनाएं, जमकर कीं फिल्में
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 08, 2024
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जो प्रेग्नेंसी में काम कर चुकी हैं.
आलिया भट्ट ने प्रेग्नेंसी ने फिल्म हार्ट ऑफ की शूटिंग की थी.
फिल्म सिंघम अगेन और कल्कि की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थीं.
करीना कपूर ने प्रेग्नेंसी में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग की थी.
हेमा मालिनी सत्ते पर सत्ते की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं.
ऋचा चड्ढा का नाम भी इस लिस्ट में हैं. वह भी प्रेग्नेंसी के दौरान काम कर रही थीं.
यामी गौतम आर्टिकल 370 की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं.
नेहा धूपिया भी प्रेग्नेंसी में काम कर चुकी हैं.
