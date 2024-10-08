प्रेग्नेंसी में घर नहीं बैठीं ये हसीनाएं, जमकर कीं फिल्में

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जो प्रेग्नेंसी में काम कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट ने प्रेग्नेंसी ने फिल्म हार्ट ऑफ की शूटिंग की थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म सिंघम अगेन और कल्कि की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थीं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर ने प्रेग्नेंसी में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग की थी.

Source: Bollywoodlife.com

हेमा मालिनी सत्ते पर सत्ते की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं.

Source: Bollywoodlife.com

ऋचा चड्ढा का नाम भी इस लिस्ट में हैं. वह भी प्रेग्नेंसी के दौरान काम कर रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

यामी गौतम आर्टिकल 370 की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं.

Source: Bollywoodlife.com

नेहा धूपिया भी प्रेग्नेंसी में काम कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Navratri 2024: स्क्रीन पर रावण का किरदार निभा चुके हैं ये सितारे

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.