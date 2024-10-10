एक्टर्स पर भारी पड़ी ये 9 हसीनाएं, एक्शन सीन्स कर किया सबको हैरान
Kavita
| Oct 10, 2024
आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म जिगरा में एक्शन कर बॉक्स हिलाने वाली हैं.
कंगना रनौत फिल्म धाकड़ में जबरदस्त एक्शन सीन्स किए थे.
रानी मुखर्जी फिल्म मर्दानी के दोनों पार्ट में धांसू एक्शन किया था.
टाइगर के तीनों पार्ट में कटरीना कैफ के एक्शन सीन्स हैं.
फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण के भयंकर एक्शन सीन्स हैं.
सोनाक्षी सिन्हा फिल्म अकीरा में एक्शन सीन्स करके फैंस का दिल जीत लिया था.
करीना कपूर फिल्म सिंघम अगेन में एक्शन करती नजर आएंगी.
प्रियंका चोपड़ा ने अपनी हॉलीवुड फिल्मों में जबरदस्त एक्शन किया है.
दिशा पाटनी भी इस लिस्ट में हैं. वह स्क्रीन पर एक्शन कर गर्दा उड़ा चुकी हैं
